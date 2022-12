Cuando Pelé fue expulsado por el ‘Chato’ Velásquez y terminó detenido en Bogotá

Archivado en: •

El Rey Pelé es, posiblemente, uno de los mejores futbolistas de la historia. El exfutbolista brasileño y múltiple campeón del mundo hoy lucha por su salud en una clínica de Sao Paulo luego de que fuera internado al padecer un edema generalizado producto del cáncer de colon que sufre, al cual ni siquiera las quimioterapias están surtiendo efecto.

Luego, el mismo Pelé comunicó que se encuentra muy fuerte y positivo con respecto a su proceso de recuperación. Lo cual fue un parte de tranquilidad para su fanaticada.

La vez que Pelé fue detenido en Bogotá

Su exitosa y brillante carrera en el fútbol no solamente ha estado rodeada de títulos y goles, también ha tenido ciertas polémicas que rodearon su trayectoria en el fútbol.

Por ejemplo, cuando junto a una delegación del Santos de Brasil, visitó el estadio El Campin de Bogotá para un partido de exhibición que finalizó con un árbitro golpeado.

Fue el 17 de julio de 1968 cuando Pelé jugó con el equipo de Sao Paulo frente a la selección Colombia.

La disputa comenzó cuando un jugador del Santos le pegó una patada al árbitro Guillermo ‘El Chato’ Velásquez, quien también respondió con un golpe y la expulsión del jugador visitante.

A los 42 minutos, Pelé le reclamó al juez por una jugada de penal que el árbitro no concedió. “Juegue juegue”, dijo en su momento el juez central. “El hombre se me vino encima y me dijo de todo”, relató el Velásquez, quien falleció hace unos años.

Velásquez sin titubeos expulsó al Rey Pelé. En ese momento, el 10 se va y sus compañeros la emprenden contra el juez pereirano. Según contó en entrevista con el Gol Caracol, toda la delegación lo golpeó, menos el médico, un periodista y Edson Arantes do Nascimento.

Después de que agredieron al árbitro, Velásquez salió del campo visiblemente herido. Fue sustituido por un juez de línea, quien continuó el partido.

El juez se fue inmediatamente para una comisaría para interponer una denuncia por lesiones personales. A la misma comisaría fueron llevados los jugadores del plantel brasileño, incluido Pelé, para que respondieran por las lesiones causadas al juez.

De acuerdo con los historiadores, en la Comisaría hicieron un acuerdo en el que ‘el rey’ fungió como mediador. Velásquez recibió una disculpa del equipo por escrito, 18 mil pesos de compensación y 25 días de incapacidad. Los brasileños esa noche perdieron el vuelo y esta historia marcará por siempre la historia de la leyenda de la canarinha.