Pelea de pareja terminó con un joven colgando de la puerta de un Transmilenio

En las últimas horas un video en el que se aprecia a un par de jóvenes discutiendo fuertemente en Transmilenio se volvió viral. Una joven, en medio del llanto y la desesperación, acusó a un muchacho de haberla robado, no obstante, el joven parecía conocer a su supuesta víctima debido a que trataba de calmarla e insistirle que él no le había robado nada.

“Por qué me tiene que robar a mí, usted me robó a mí, usted me robó a mí”, decía la joven con insistencia, mientras el muchacho trataba de hacerle ver que no la iba a robar.

Ante la mirada de los curiosos que iban dentro del articulado de Transmilenio, la ‘pareja tóxica’ seguía discutiendo mientras avanzaba la ruta.

El usuario que publicó el video en Tiktok fue Jefferson Rodríguez, quien le agregó más dramatismo con el audio de: “Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible”.

Sin embargo, lo más increíble del clip es la segunda escena, pues allí aparece el mismo joven que discutía vehementemente colgado de la parte exterior del Transmilenio, agarrado de la puerta trasera mientras el bus avanzaba a gran velocidad.

Aunque no se muestra cómo es que el muchacho termina allí, la joven que discutía con él parecía tenerle lástima porque lo ve con un semblante de tristeza, casi que a punto de llorar.

Este clip que se ha generado furor en redes sociales fue objeto de todo tipo de burlas y memes, mientras que Transmilenio se limitó a hacer un llamado para el buen uso de los articulados.