Lo último en guarachas: crean marca de zapatos para caballos

Una innovación le está dando la vuelta al mundo ya que se volvieron tendencia unos zapatos que crearon para caballos. Todo esto nación en Kentucky, Estados Unidos, que es de donde proviene la marca Horse Kicks.

El creador de la marca es Marcus Floyd, quien le dio vida a esta idea y fue contactado por una junta de turismo para hacer juegos de zapatos. Estos se han realizado con diseños de marcas reconocidas como Adidas, Nike y New Balance.

Mire también: Encontraron al verdadero Bruno de Encanto en el TransMilenio

Estos zapatos se hicieron con el objetivo de romper estereotipos y, además, dijo que quieren que se conviertan en caballos atletas.

La junta de turismo que hizo posible que el artista pudiera realizar la idea dijo que quieren cambiar la imagen de los caballos. Así, quieren “ofrecer a los caballos de todas las razas y disciplinas el caminado que se merecen”.

La creación de estos zapatos son todo un proceso y el artista se demora aproximadamente 17 horas en un juego. Estos, se crean con materiales de calzado de humanos usado y con estos se crean unos nuevos que, según dijo el artista, es una técnica que aprendió en un curso especializado en Los Ángeles.

Estos zapatos han llamado la atención de los usuarios que visitan Lexington, que es apodada la capital mundial de los caballos. Inclusive, en este lugar se hace el campeonato mundial de caballos y en esta va a haber una exposición de este calzado para los animales.

El precio de los zapatos también llamó la atención del público, ya que un par podría costar entre 1.200 dólares, aproximadamente 6 millones de pesos.

Para el lanzamiento de estos zapatos, el artista está preparando algunos modelos de la temporada otoño 2022 y están inspirados en las Air Jordan 1, Adidas Yeezy Boost 350, New Balance 650 y algunas otras.

Kentucky Man Makes ‘Horse Kicks’ — Sneakers for Race Horses Inspired by Nike and Adidas Shoes https://t.co/pTOSR8tkH1

— People (@people) November 2, 2022