¡Como el vino! Jennifer Aniston cautiva con fotos en bikini a sus 52 años

Para nadie es un secreto que Jennifer Aniston es una de las actrices más hermosas y talentosas del mundo de la televisión y el cine. Sus diferentes papeles en series y películas han hecho que millones de fanáticos alrededor del mundo estén pendientes de su día a día y lo que comparte en sus redes sociales, en donde no es muy activa.

Actualmente, la actriz se encuentra pasando unos días de descanso en Wakiki, Hawái, así lo muestran una serie de fotos que se han filtrado en Internet, en donde aparece luciendo un corto bikini morado que dejó al descubierto el cuerpazo que tiene a sus casi 53 años.

Jennifer Aniston se encuentra pasando unos días de descanso en su hotel mientras se reanudan las grabaciones de ‘Murder Mystery 2’, producción de la exitosa plataforma de streaming Netflix.

The chokehold purple bikini’s have on Jennifer aniston pic.twitter.com/5oW9BwUvXu

— emma (@greysxxaniston) February 8, 2022