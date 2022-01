Colombiano ayuda a niños con cáncer vendiendo pinturas inspiradas en Metallica

Un artista colombiano lanzó una serie de pinturas llamada ‘Dealing Out The Agony II‘, inspiradas en el álbum Ride The Lightning, de Metallica, lanzado en 1984.

Felipe Mora, nombre del artista protagonista de esta historia, representó cada canción del álbum y ahora está vendiendo estas pinturas a través de Indiegogo.com

El 60% del dinero recaudado con su obra irá destinado al Hospital Infantil de San Vicente, en Medellín, Colombia; para ayudar en el tratamiento de niños con cáncer.

Como reportan varios medios, esta es la segunda obra de Mora. Son ocho impresiones de 12×12 pulgadas que se sentirán como tener un disco de vinilo.