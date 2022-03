Colombia quedó fuera del Mundial Catar 2022 pese a vencer 1-0 a Venezuela

Archivado en: •

Aunque Colombia venció 0-1 a la ‘Vinotinto’, el milagro de estar en el mundial no fue posible ya que Perú le ganó 2-0 a Paraguay, resultado del que también dependía la Selección.

Con este reultado, el combinado nacional quedó descalificada del Mundial a Catar 2022. A pesar de darla toda durante el primer y segundo tiempo, su última esperanza para soñar con el repechaje para el Mundial se esfumó.

La reacción de la gente por medio de las redes sociales no se hizo esperar, muchos lamentando que el combinado nacional quede en esta ocasión fuera del mundial de fútbol.

“me duele”, “la Selección no pasará al mundial, lo que quiere decir que Falcao no jugara su último mundial”, “me duele, me quema, me lastima”, “ni modo, la dimos toda en la cancha”, escribieron algunos internautas en las redes sociales.