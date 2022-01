Cinco legendarios discos que cumplen 20 años este 2022

Este 2022 se cumplen 20 años del lanzamiento de algunos de los álbumes más icónicos de la música y el rock. Hoy recordaremos algunos de ellos.

Red Hot Chili Peppers -‘By The Way’

El octavo disco de estudio de los Chili Peppers llegó después del emblemático Californication y del regreso de John Frusciante a la banda tras sus problemas de adicción.

Coldplay – ‘A Rush of Blood to the Head’

Este álbum tuvo una gran influencia del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, pues los miembros de la banda expresaron gran parte de sus emociones en el disco, razón por la que en la mayoría de las canciones se usó el piano y la guitarra. Sin duda alguna un proyecto lleno de sentimientos y del cual se han vendido aproximadamente 13 millones de copias en todo el mundo.

Enrique Bunbury – ‘Flamingos’

El tercer disco en solitario del español fue de gran importancia para su carrera pues dio paso a muchos de sus proyectos posteriores. Bunbury se posicionó como uno de los grandes y con su canción ‘Lady Blue’ llegó a los principales puestos de las listas en radio.

Bon Jovi – ‘Bounce’

La banda de Jon Bon Jovi lanzó un disco muy personal, en el que mostraron un lado muy rockero y además, demostraron la gran experiencia que tenían en la música, un álbum lleno de tremendas melodías en guitarra.

Johnny Cash – ‘American IV: The Man Comes Around’

Este disco fue construido por versiones de otras canciones y para este proyecto Cash recibió la ayuda de los cantantes Fiona Apple, Don Henley de ‘Eagles’ y Nick Cave. Además, este fue el último disco que el cantante publicó.