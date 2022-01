‘Come as You Are’: La película sobre Kurt Cobain y Nirvana se estrenará este 2022

El 2022 será un año lleno de momentos muy esperados y entre estos el estreno de la película sobre Kurt Cobain y su legendaria banda Nirvana.

Se trata de ‘Come as You Are’, la cinta que nos dará detalles de la vida de este icónico cantante que marcó una generación, y que en la actualidad su nombre sigue sonando dentro de la industria musical.

El actor que interpretará. Cobain será Chase Offerle y en el rol de Courtney Love estará la actriz Farah Shea, quienes se pondrán en la piel de esta pareja. El resto de la agrupación será interpretada por Chase Hinton como Krist Novoselic y Kyle Harding se pondrá en los zapatos de Dave Grohl.

La cinta no tiene fecha de lanzamiento, pero todo parece indicar que se estrenará este año.