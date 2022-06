Carlos Tévez se retira del fútbol profesional

Archivado en: •

El exfutbolista argentino Carlos Tévez, astro del Boca Juniors, reveló durante una entrevista con el medio América TV que se retira del fútbol profesional a sus 38 años.

“Sí estoy retirado, (está) confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, en Estados Unidos, en Argentina también, pero yo, como jugador, ya está. Como jugador di todo, lo que tenía en mi corazón lo di y eso me deja más que tranquilo”, aseguró el argentino, que debutó en el fútbol profesional en el año 2001.

Tévez, que ha trabajado durante meses junto a Carlos ‘Chapa’ Retegui, aseguró que quiere seguir en el mundo del deporte, pero como director técnico.

“Voy a dirigir, tomé la decisión. Estoy en un proyecto con el ‘Chapa’ Retegui y mis hermanos, estamos armando un proyecto muy bueno, muy integral que me entusiasma. Estoy (listo) para dirigir”, reveló Tévez, que decidió retirarse en parte por la muerte de su padre adoptivo.

“Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Yo tenía ocho años y quien me venía a ver era él. Entonces un día me levanté y dije no juego más para nadie”, dijo el futbolista, que aseguró estar disfrutando mucho de su vida y familia.