Aida Cortés se ha posicionado como la estrella de OnlyFans, pues actualmente, es la creadora de contenido más exitosa de la plataforma y ha logrado que miles de personas paguen por acceder a su contenido exclusivo en el que muestra contenido erótico y sexual sin censura.

Aunque la santandereana empezó el mundo del entretenimiento para adultos siendo modelo webcam, cuando llegó el auge de OnlyFans, Aida se trasladó a dicha aplicación y desde entonces no ha dejado de ganar grandes sumas de dinero por su trabajo.

Pues en un solo mes, la modelo confesó que llegó a ganar $50 millones de pesos colombianos. Esto, gracias a que la suscripción mensual a su cuenta está en $29 dólares el mes, lo cual es cerca de $140.000 pesos colombianos.

Sin embargo, la aplicación por suscripción no es la única en la que Aida comparte sensual contenido, pues en su cuenta oficial de Instagram, donde suma 4 millones de seguidores, la modelo también comparte atrevidas publicaciones con las que más de una vez ha retado la censura de la red social.

Por otro lado, como parte de su estrategia para promocionar su cuenta de contenido exclusivo y por suscripción, Aida también tiene Telegram, medio por el cual sus seguidores pueden acceder a contenido aún más sensual que el de Instagram. Sin embargo, para ver videos y fotos sin censura de la joven de 25 años es necesario pagar la suscripción en OnlyFans.

Las 5 fotos más candentes de Aida C en Telegram

La modelo parece no tener límites a la hora de compartir cadente contenido, pues, aunque en Instagram suele ser un poco más ‘precavida’ para que no le cierren su cuenta oficial, en Telegram no tienen ningún tipo de censura y publica ‘abrebocas’ de lo que sus seguidores se pueden encontrar en su OnlyFans.

En dicha red social, donde suma más de 208 mil suscriptores, la modelo envía contenido erótico en el que deja ver gran parte de su cuerpo, sin embargo, sus zonas íntimas siempre las tapa con emojis o dibujos.