Benedetta: la película sobre una monja lesbiana que quieren prohibir

Benedetta, película sobre una monja lesbiana, no cayó bien entre un grupo de activistas católicos. Aunque ya se ha estrenado en diferentes partes del mundo, incluido Colombia, algunas personas buscan que siga distribuyéndose.

La película cuenta la historia de la monja Benedetta Carlini, que vivió en Italia entre los siglos XVI y XVII. Damien Murphy, miembro de la Sociedad Irlandesa para la Civilización Cristiana, aseguró en el medio Belfast Telegraph que esta producción «es un fraude y un ataque flagrante a la fe católica».

“Lanzar esta película el Viernes Santo es un insulto calculado para los cristianos de todo el mundo», agregó el activista católico.

Los críticos hicieron una petición dirigida a Paul Verhoeven, productor de la película, y a MUBI, distribuidora de la misma. Entre otros argumentos, señalan que la cinta ofende a Dios y a católicos en todo el mundo por mostrar «monjas lesbianas voyeuristas» y utilizar «una estatuilla de María Santísima utilizada como juguete sexual»

Esta película está basada en el libro ‘Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)’, de Judith C. Brown, historiadora que investigó la vida de la monja.