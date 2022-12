¡Talentazo! Azafata sorprende con tremendo vozarrón a pasajeros

La escena de una azafata que decide compartir con los pasajeros su talento al cantar ha causado furor en las redes sociales y ha provocado toda clase de reacciones.

Las redes sociales y los usuarios no paran de sorprendernos los unos a los otros, esta vez fue por captar el momento en el que una joven azafata derrocha talento al ritmo de ‘All I want for christmas is you’.

Según el medio La Sexta, la auxiliar de vuelo que se encontraba en el recorrido de Palma de Mallorca- Madrid, sorprendió a los pasajeros durante la Noche Buena.

La azafata, identificada como Andrea, quien viajaba en la aerolínea Iberia Express decidió tomar el micrófono a eso de las 6:30 a.m. en donde se encontraba, pero 12:30 a.m. en Colombia.

Le puede interesar

‘Las Chicas Superpoderosas’, versión criolla; conductores del SITP se vuelven virales

Video: Niño terminó con los labios como Kylie Jenner por reto viral

¿Nueva materia? Colegio se vuelve viral por enseñarle a sus alumnos a hacer un asado

La joven sorprendió al cantar uno de los más grandes éxitos musicales de la famosa cantante estadounidense Mariah Carey.

En el momento en el que ella cantaba la gente decidió acompañarla con las palmas al ritmo de la canción, pues su talento era increíble.

Al finalizar, los pasajeros no dudaron en elogiar a la mujer entre gritos y aplausos por su derroche de talento, algo que nadie se esperaba.

El video se replico en diferentes redes sociales recibiendo miles de reproducciones y por supuesto comentarios por parte de los usuarios en las redes sociales.

“Cuando te equivocas de carrera”, “que voz tan linda”, “increíble, creo que estas en el lugar equivocado”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron junto al video.