Así se ve ahora el niño que fumaba 40 cigarrillos al día

En el 2010, las imágenes de un bebé fumando se volvieron tendencia en redes sociales. El pequeño tenía tan solo un año y medio y consumía aproximadamente 40 cigarrillos diarios, lo cual causó preocupación en muchos sectores que defendían los derechos de los menores.

Mire también:

Bruce Dickinson, de Iron Maiden, arremetió contra fanáticos que fumaron “pu7@” droga

Un árbitro es viral por fumar antes de un partido

Antes de morir, abuela decidió sentarse a fumar marihuana con su nieto

La noticia decía que el niño ya tenía una adicción a los cigarrillos y en las imágenes se le veía sonriendo mientras fumaba. Estas prendieron las alarmas de muchas personas, quienes se preocuparon por la salud del niño y también porque tenía obesidad.

En ese tiempo, la imagen causó conmoción y se prendieron las alarmas por la crisis de salud pública que había en el mundo. El niño se convirtió en una de las personas más jóvenes en desarrollar este tipo de adicción.

In 2010, a 2-year-old boy from Indonesia, Ardi Rizal, made headlines for having a 40-a-day #smoking habit. pic.twitter.com/9rQbWUwbHA

— Fact & Pics (@Fact_Picss) January 5, 2019