Amaranta Hank se ha destacado por ser una de las creadoras de contenido más aclamadas y controversiales, tanto por su exitoso y atrevido contenido para adultos, como en cuanto a sus tajantes posturas y opiniones sobre diversos temas de interés, como la política del país.

Del mismo modo, no se puede dejar de lado su derroche de actitud y sensualidad con el que ha enamorado a millones, destacándose como una de las colombianas más deseadas del medio, haciendo ‘volar’ la imaginación de más de uno con sus sugestivas publicaciones.

Como se mencionó, sabemos que Hank no es ‘solo molde’, pues ha alzado la voz por defender distintas causas sociales como una activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, mostrándose como un ejemplo claro de lucha por la igualdad.

Recordemos que, en 2019, Amaranta anunció su retiro de las películas de cine para adultos por medio de un video en su canal de YouTube, por medio del que expresaba que ya estaba cansada de ese trabajo.

“Este no es un video de ‘odio el porno’ y ‘el porno vulnera a la mujer’, porque no es así. Simplemente me doy cuenta que no estoy tan cómoda grabando, ya no ocurre lo mismo que antes, que llegaba como muy emocionada a un rodaje, que me gustaba tener sexo con otra persona. Ahora lo veo como un poco más ajeno, siento que no lo disfruto tanto” aseguró.