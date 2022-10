La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, luego de llamar la atención por sus problemas legales y amorosos en los últimos días, llamo la atención por su sensualidad en una galería de fotos.

La joven compartió tres fotografías en las que posó encima de un sofá, luciendo una lencería de color vinotinto, con detalles de encajes y tiras. Además, luce su cabello suelto con ondas y labial rojo.

Mire también: Aida Victoria Merlano se declara inocente por el delito de enriquecimiento ilícito

La publicación superó rápidamente los 400 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios con los que sus fanáticos exaltaron su belleza.

“Como pa romper el hielo”, “hoy Wes cambia su fondo de pantalla”, “tu no abres OnlyFans porque no quieres”, “la polémica la pone más bonita”, “eres la señora de Colombia”, “con usted se me olvidó que soy hetero”, “monumento” y “eres arte”, son algunos de los comentarios.