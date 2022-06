¡Adiós, vaquero! Internet Explorer deja de existir y las redes lo despiden con memes

Archivado en: •

Luego de 27 años, el navegador Internet Explorer deja de funcionar y dar soporte. El que llegó como un componente del paquete en Windows 95 realiza su transición al ‘Edge’ de Microsoft.

Sean Lyndersay, gerente general de Microsoft Edge, reveló que “el futuro del Internet Explorer en Windows 10 está en Microsoft Edge. Microsoft Edge no solo ofrece una experiencia más rápida, segura y moderna que la búsqueda en Internet Explorer, sino que es también capaz de encarar una preocupación clave: la compatibilidad con sitios y aplicaciones más viejas”.

La jubilación de Explorer 11 afecta a aplicaciones en versiones específicas de Windows 10, y no estará disponible en el Windows 11.

De acuerdo con la compañía, “en el caso de los sistemas operativos sustentados, Internet Explorer 11 seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad y apoyo técnico durante el ciclo de vida de la vesión de Windows en la cual esté instalado”.

El navegador fue el más usado en el 2003, año en el que tenía en su poder el 95% de usuarios, sin embargo, Microsoft encaró a su competencia y desarrolló otros navegadores.

Como era de esperarse, los usuarios en diferentes redes sociales le están dando la despedida al navegador como se merece: con memes.

Say goodbye to the ever great Internet Explorer this June.🕊️ pic.twitter.com/E5BMHcByiv — DeepCool (@Deepcoolglobal) May 31, 2022

Internet Explorer is being retired on June 15! When’s the last time you used it? pic.twitter.com/1jmtVNkooD — PCMag (@PCMag) June 7, 2022

After 27 years of service, Microsoft is going to retire Internet Explorer for good on June 15th. pic.twitter.com/rIpcHFWoU3 — Product Hunt 😸 (@ProductHunt) June 12, 2022

Como es tu Internet explorer?

Pues: pic.twitter.com/pX2U1dZiss — Owlman (@Nojusticiero22) June 13, 2022

Internet Explorer será retirado definitivamente el 15 de junio de 2022 pic.twitter.com/HAyEnItZ0k — Derecho de la Red (@DerechodelaRed) June 12, 2022

La semana que viene acaba una era. El 15 de junio se despedirá Internet Explorer… si quiere pic.twitter.com/tB91LBUkoA — Chechu 🏳️‍🌈 (@jesdemico) June 10, 2022