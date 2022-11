¿A lo colombiano? Mexicanos intentaron meter alcohol en unos binoculares en Qatar

Archivado en: • •

El Mundial de Qatar 2022 tuvo como sede un país árabe y musulmán con estrictos controles sobre el consumo del alcohol, es por esto, que millones de hinchas de diferentes países del mundo han intentado burlar dicha regla para poder tomar mientras disfrutan de uno de los encuentros futbolísticos.

Aunque, en Qatar, la compra, venta y consumo de alcohol es permitido para los mayores de 21 años en establecimientos autorizados como bares o restaurantes, en los estadios está absolutamente prohibido.

Al respecto de dicha prohibición miles de hinchas que viajaron a territorio qatarí se han ingeniado diferentes estrategias para entrar a los estadios alcohol sin ser descubiertos por el personal de seguridad.

Tal como sucedió en el Mundial de 2018 en Rusia, cuando unos hinchas colombianos entraron alcohol al estadio dentro de unos binoculares, fanáticos mexicanos replicaron la idea, pero no tuvieron el mismo éxito de los de Colombia.

Pues en redes sociales se hizo viral un video en el que un hincha mexicano fue retenido en un punto de seguridad en la entrada del Estadio 974 de Doha, sede donde jugó su debut México contra Polonia, en donde le hicieron abrir sus binoculares para ver qué tenía dentro de estos.

En las imágenes se logra ver cómo el oficial qatarí toma los binoculares, los agita y descubre que no era más que un objeto tipo cantimplora.

Aunque aún se desconoce qué sucedió con el hincha que intentó burlar las reglas qataríes, el video se hizo viral en redes y recordó aquel momento en el que un grupo de colombianos hizo lo mismo.

