Condena de Álvaro Uribe: estos son los mejores memes de la sentencia al expresidente

Álvaro Uribe es uno de los políticos más reconocidos de Colombia. Este expresidente ha vivido varias semanas de protagonismo, debido a un juicio que se ha llevado en su contra.

Durante este 1 de agosto, Uribe recibió la sentencia por parte de la justicia, en una decisión que ha causado gran revuelo y controversia en el país.

El expresidente fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria, a causa de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Esta decisión, sin lugar a dudas, ha causado una amplia cantidad de revuelo, tanto por parte de los seguidores políticos de Álvaro Uribe, como por parte de sus oponentes.

Por supuesto, los memes no se hicieron esperar ante un precedente histórico para la política de la nación. Por ello, aquí les dejamos las mejores reacciones a esta condena.

