¿17 años de cárcel? Aida Victoria Merlano se quiebra tras la condena en su contra

La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano reaccionó a través de sus historias en Instagram tras la decisión de un juez de condenarla por su presunta complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, quien actualmente está prófuga de la justicia y debe una condena de 15 años por compra de votos en las elecciones de 2018.

En los videos, la joven aparece llorando y totalmente desconsolada.

«No sé sinceramente cómo empezar estas historias porque creo que estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Sí me condenaron hace unas horas, a diferencia de lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel. Lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel, entonces pues yo en el fondo de mi corazón creo en la justicia y mi abogado apeló y estamos esperando qué va a pasar de aquí en adelante», manifestó la creadora de contenido.

La condena contra Aida Victoria Merlano es inaceptable. Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) September 6, 2022

De igual manera, la influencer agradeció el hecho de que muchas personas le escribieran al DM para darle mensajes de apoyo y solidaridad en este complejo momento que atraviesa, ya que el 13 de septiembre se conocerá la condena oficial que deberá purgar por hacer parte del plan de fuga de su madre, quien actualmente se presume es protegida por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

«Por otro lado, estoy leyendo el DM y sí me ha sorprendido la cantidad de mensajes bonitos que he recibido, porque si soy sincera, cuento con los dedos de la mano la gente que me ha echado m… Así que en serio gracias por eso», agregó la procesada.