Youtuber se puso de chistosito a quietarle la gorra a Mayweather y se llevó un paliza

Un cara a cara entre el youtuber Jake Paul y el campeón mundial de Boxeo, Floyd Mayweather, terminó en una pelea campal debido a que la figura digital “se pasó de la raya” en medio de la multitud que estaba cuidando que nada terminara mal.

Sin embargo, el intento de mantener los ánimos abajo fueron en vano, gracias a que a Jake Paul le pareció gracioso quitarle la gorra que llevaba puesta Mayweather, desatando el enojo del campeón mundial, lo que ocasionó una multitudinaria pelea.

Integrantes del staff Mayweather intercedieron por el boxeador en la trifulca en la que también se vieron afectados fotógrafos y periodistas que cubrían la antesala de la pelea de exhibición que se llevará a cabo el próximo 6 de junio entre Logan Paul y Mayweather.

En el protocolario intercambio de insultos se armó una trifulca de tal calibre que horas después, Paul siguió calentando los ánimos al asegurar que Mayweather “roba el dinero de la gente con peleas aburridas”.

Pantalleros

De paso, Logan Paul sentenció a Floyd al asegurar que podrá vencerlo como ningún boxeador lo ha hecho.

“Después de esta pelea no quiero que nadie me diga que algo es imposible”.

Además, en su cuenta de Twitter Jake aclaró que recibió un puñetazo en el ojo en medio de la golpiza.

“Honestamente, he tenido tres peleas fáciles como profesional, por eso he estado ansioso de acción real. Uno de los 30 guardaespaldas de Floyd me dio un golpe limpio al ojo. ¡Respeto!”

honestly have had 3 easy fights as a pro so been itching for some real action

1 of Floyd’s 30 bodyguards got a clean shot on me in the eye

RESPECT!!😂📈

— GOTCHA HAT (@jakepaul) May 6, 2021