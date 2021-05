Paul Stanley habla sobre el futuro de KISS: “estamos al final”

Paul Stanley, vocalista de KISS, habló en entrevista para la revista Classic Rock sobre el final de la agrupación, que, según él, será pronto, debido a la avanzada edad de sus integrantes, que ya comienza a afectarlos.

“Hay mucho que defender, sobre todo porque estamos al final. Simplemente no podemos seguir haciendo esto por mucho más tiempo. Aunque antes no lo era, la edad ahora es un factor. Una vez se trataba de la voluntad, pero ahora estamos corriendo por el escenario usando cincuenta libras de equipo. Sin embargo, nos aseguraremos de que Download 2022 sea increíble”, manifestó Stanley haciendo referencia a su próxima presentación en el festival de hard rock de Reino Unido.

Además, el músico afirmó que no cree que KISS vuelva a lanzar música nueva. “Realmente no veo una razón para eso, para ser honesto (…) En su mayor parte, cuando las bandas clásicas lanzan nuevos álbumes, se miran, escuchan y desechan porque no lo hacen. No tienen la seriedad, no tienen la edad que viene con algo que es una cápsula del tiempo o que está apegado a un cierto período de tu vida”, expresó Paul.

Y continuó: “Pero en términos de grabar más material de KISS, yo digo, ‘¿Por qué?’ Pensé que ‘Modern Day Delilah’ o ‘Hell Or Hallelujah’ eran tan buenos como cualquier cosa que haya escrito y tan buenos como cualquier cosa que grabemos, pero comprensiblemente, es como vino nuevo. Simplemente no ha envejecido. Así que prefiero no intentar rodar una piedra colina arriba”.