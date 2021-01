WandaVision: ¿Ya sabe cuándo y dónde ver la nueva serie de Marvel?

El próximo viernes 15 de enero se estrenará la nueva apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel llamada ‘WandaVision’, una serie de nueve capítulos protagonizada por Elizabeth Olsen, quien le dará vida a ‘Wanda Maximoff’, y Paul Bettany, quien recreará a ‘Vision’, ambos superhéroes.

De acuerdo a diferentes declaraciones de ejecutivos de Marvel, la nueva serie estará inspirada en comedias de televisión de los años 50 hasta los 90. En esta entrega se narrará la vida de los dos superhéroes, quienes en medio de su vida “suburbana ideal”, comenzarán a descubrir que “no todo es lo que parece”, según se afirma en Disney+, plataforma en donde se estrenará la nueva producción del UCM.

Sin embargo, son muchos los fanáticos de Marvel que se encuentran a la expectativa de la hora en la que será estrenada la nueva serie a través de Disney+, por lo que hoy traemos los horarios para los diferentes países de América Latina en donde ‘WandaVision’ será lanzada.

Si usted se encuentra en Colombia, Perú, Ecuador o Panamá, puede presenciar la serie desde las 03:00 a.m; en México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua estará disponible desde las 02:00 a.m; en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y zona del este de Estados Unidos desde las 04:00 a.m.; y en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil a partir de las 05:00 a.m.

Cabe recordar que para poder ver la serie en Disney+ es necesario contar con la suscripción paga de la plataforma, la cual se puede realizar de forma mensual o anual.