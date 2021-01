Gerard Way haría parte de la tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’

The Umbrella Academy, serie basada en los cómics de Gerard Way, se volvió bastante popular tras el lanzamiento de su segunda entrega, que cerró con una enorme incógnita y dio un pequeño vistazo de lo que tratará la próxima temporada.

Mira también: Ellen Page, de The Umbrella Academy, se declara transgénero y ahora es Elliot Page

Hace unos días, se conocieron las características de los nuevos personajes que harán parte de ‘The Sparrow Academy’ y entre ellos llamó bastante la atención uno que, al parecer, no será encarnado por algún actor.

Justin Cornwell, Justin H. Min, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez y Cazzie David, serán los encargados de darle vida a esta nueva academia que dejó a muchos con mil preguntas. El séptimo integrante de este equipo será ‘Existential Dread Inducing Psykronium Cube’, que le dará vida a Christopher.

Este último personaje fue descrito por Netflix como “un cubo telequinético que puede hacer que la habitación se vuelva helada e inducir un miedo paralizante sin tanta advertencia. El oráculo leal y confiable de los Sparrow es tratado como un hermano más“.

Te puede interesar: Deadpool 3: confirman que sí hará parte del MCU y más detalles sobre la película

EXISTENTIAL DREAD INDUCING PSYKRONIUM CUBE (Newcomer) will play CHRISTOPHER, a telekinetic cube that can turn the room freezing cold and induce paralyzing fear without so much of a warning. The trustworthy, loyal oracle of the Sparrows is treated as just another sibling. pic.twitter.com/EGXjmRxvkS

— NX (@NXOnNetflix) January 11, 2021