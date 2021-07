Ahora es el turno de Volbeat: presentó su versión de “Don’t Tread On Me” de Metallica

Volbeat también se unió a ‘The Metallica Blacklist’, la celebración de los 30 años del Álbum Negro de la banda, con la que invitaron a bandas y solistas para realizar un álbum de covers.

Si bien ya conocimos la versión de ‘Enter Sandman’ que realizó Juanes y hasta el cover de ‘Wherever I May Roam’ hecho por J Balvin, pero la lista sigue y por eso las versiones continúan llegando, esta vez, por parte de Volbeat.

A Volbeat se le puso la tarea de hacer la versión de “Don’t Tread on Me”, y a través del canal de YouTube, Metallica publicó el cover que hará parte de la tan mencionada ‘The Metallica Blacklist’.

‘The Metallica Blacklist’ con fines benéficos

Con este nuevo álbum no solo se pretende celebrar los 30 años del Álbum Negro, sino que también los artistas que participaron en este disco podrán destinar las ganancias a “All Within My Hands”, la fundación de Metallica que destina ayudas a organizaciones que tanto la necesitan.