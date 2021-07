J Balvin con Metallica y más fusiones de géneros que dieron de qué hablar en su momento

Con la celebración de los 30 años de su Black Album, Metallica generó conversación en redes sociales gracias a las invitaciones que repartió por los géneros musicales que de cierta manera se acercan al rock o metal, sin embargo, la convocatoria de J Balvin generó decenas de reacciones, entre malestar e incertidumbre.

Con la publicación de su ‘The Metallica Blacklist’, Metallica quiso hacer un homenaje a uno de sus álbumes más importantes, designando covers a los artistas que se han declarado fanáticos de la banda sin importar sus géneros musicales.

Por su parte, el reguetonero colombiano respondió a llamado de Metallica, realizando su versión de ‘Wherever I May Roam’, cover que desde el principio se sabía iba a generar polémica entre los fanáticos de la agrupación integrada por Kirk Hammett, Lars Ulrich, James Hetfield y Robert Trujillo.

Esta no es la primera vez que “polos opuestos” se unen para realizar algo parecido, el mundo de la música nos ha presentado varias fusiones de géneros que si bien dieron de qué hablar en su momento, dichas reuniones solo dejaron saber que entre artistas no hay división alguna.

Por eso aquí algunas fusiones y versiones que causaron reacciones con su llegada.

Walk This Way – RUN DMC & Aerosmith

Alien Ant Farm – Smooth Criminal / canción de Michael Jackson

Eminem – Sing For The Moment – Dream On/Aerosmith

I’ll be missing you – Puff Daddy & Sting

Hung Up – Madona & Gorillaz

Bring The Noise – Anthrax & Public Enemy

Take What You Want – Post Malone & Ozzy Osbourne

Come As You Are – Post Malone