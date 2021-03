VIDEO: sacerdote se equivoca y pone una canción de rap en medio de la misa

En redes sociales se viralizó el video de un sacerdote de una parroquia de Burtonport, Donegal, Irlanda, quien, en medio de una eucaristía que estaba transmitiendo en vivo, se equivocó y puso una canción de rap a todo volumen.

“Un poquito de rap por la mañana te despierta”, dijo el padre tras del incidente en el que le dio play a una canción del rapero británico Black the Ripper, justo después de comenzar su sermón religioso.

El clérigo decidió tomarse el incidente con humor, expresando que esperaba no haber causado ningún problema de salud para los espectadores. “De todos modos, es bueno verlos a todos”, dijo.

