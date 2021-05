(VIDEO) Dos abejas quitan la tapa de una bebida sin la ayuda de nadie

En redes sociales se viralizó un video protagonizado por dos abejas que después de trabajar en equipo abrieron por sí solas la tapa de una botella de una apartente gaseosa que se encontraron en su camino.

De acuerdo a la grabación publicada por el usuario de Twitter @TheMichaelMoran, el hecho tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, donde una mujer se encontraba tomando un refresco naranja que aparentemente sería una gaseosa; sin embargo, en medio de un descuido, los dos animales se acercaron y le quitaron la tapa rápidamente.

“Bueno, eso es todo para la humanidad. Tuvimos una carrera decente, pero si las abejas han dominado la tapa de rosca, creo que este es el comienzo del fin”, escribió el internauta encargado de difundir la escena, que sin duda causó impresión entre miles de usuarios de Twitter, quienes admiraron la “inteligencia” de los insectos.

Well, that’s it for humanity. We’ve had a decent run but if bees have mastered the screw-top lid I think this is the beginning of the end. pic.twitter.com/XyHonJ2q73

— Michael Moran (@TheMichaelMoran) May 25, 2021