¡Uy no! Niño de 12 años pensó que Nirvana era una marca de ropa y su escuela lo suspendió

¡Cultura general por favor! Un colegio de Queens, New York, decidió suspender a un niño de 12 años por pensar que la icónica, inolvidable y magestuosa Nirvana era una marca de ropa.

Se trata de la escuela Yeshiva Har Torah en la que sus docentes y rectoria también bromearon al asegurar que se actualizó el código de vestimenta, señalando que si los estudiantes usan ropa de alguna banda o músico, por lo menos deben conocer tres canciones de la agrupación.

«El alumno de octavo grado que dijo “Pensé que Nirvana era una marca de ropa” la semana pasada fue suspendido indefinidamente», tuiteó en broma la escuela.

Usted qué opina ¿La escuela tomó la mejor decisión o exageró? A continuación te dejamos los divertidos Tweets de la escuela. A todos nos gustaría asistir a clases con ese reglamento:

The 8th grader who said “I thought Nirvana was a clothing brand,” last week has been suspended indefinitely.

