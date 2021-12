Joven se disfrazó de Spider-Man para declarar su amor y lo dejaron en la «araña zone»

El furor de Spider-Man ha causado todo tipo de noticias curiosas, como la mujer que llevó una foto de su difunto esposo a la premier de la película. Ahora el protagonista de una nueva historia es un sujeto que se disfrazó del Spider-Man de Miles Morales para declarar su amor.

Según un video difundido en redes sociales, el joven estaba declarando su amor a una amiga que era su crush en secreto. En las imágenes se ve como el sujeto se pone de rodillas y expresa lo que siente, mientras otra persona sostiene una cartulina que decía «¿Quieres ser mi novia?».

A pesar de su ingenio y su propuesta, la mujer lo rechazó y lo mandó a la araña zone. “No, no tuviste que hacer esto, la verdad es que no me parece, qué vergüenza, mira como toda la gente está amontonada mirando”, contestó la chica.