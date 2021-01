[Fotos] ¿Quién es la tuitera que asegura tuvo 8 horas seguidas de sexo?

Twitter no supera la supuesta historia de una mujer que aseguró tener ocho horas seguidas de sexo empezando el 2021. Los memes y reacciones no se hicieron esperar ya que muchos no creen esta hazaña.

No he dormido nada, hice el amor con mi novio por 8 horas seguidas, así se empieza un año 🤯🤣✨ — Loren Esteban (@lorenestebanm) January 1, 2021

Mucho se ha dicho en redes sociales, pero algunos no saben quien es la mujer que está detrás de esta anécdota. Su nombre es Loren Esteban y es reconocida no solo en Twitter en Instagram, también en OnlyFans.



La influenciadora estuvo en el ojo del huracán en el 2020 por unos audios donde, supuestamente, denunciaba el maltrato por parte del youtuber Nicolás Arrieta, con quien tenía una relación. Sin embargo, la misma mujer pidió no prestarle atención a estos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

Por otro lado se rumora que ambos volvieron ya que en noviembre Loren compartió un video donde aparecía Arrieta.

Acá te dejamos algunas fotos de Loren Esteban, la mujer que asegura empezó el 2021 teniendo 8 horas seguidas de sexo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Loren Esteban. (@lorenestebanm)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Loren Esteban. (@lorenestebanm)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Loren Esteban. (@lorenestebanm)