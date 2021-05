Tóxica nivel: persiguió a su esposo mototaxista porque no le contestaba el celular

El medio Río Noticias denunció un hecho que sucedió en Montería, Córdoba, donde una mujer que algunos catalogaron como “tóxica” persiguió a su pareja, quien se desempeña como mototaxista, porque aparentemente no le contestaba el celular.

Mire también:

De acuerdo al mismo portal, el acontecimiento fue revelado por la mujer que era la pasajera del implicado en el momento en el que su novia llevó a cabo la persecución.

“Hoy cojo una Mototaxi en la 35 con 3ra que me llevara a mi casa al barrio Juan XXlll de Montería, cuando me bajo llega otra moto con la esposa del mototaxista insultándolo porque no le contesta el celular. Dios mío en el momento pensé que era un atraco”, manifestó la pasajera en su cuenta de Facebook.



El hecho quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad del sector. Acá está el video: