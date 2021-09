Tom DeLonge recomienda masturbarse para tocar más rápido la guitarra

Entre todas las cosas que ha dicho Tom DeLonge, como su creencia por los ovnis y todo lo que rodea al exBlink-182, una de sus últimas declaraciones desató una división de opiniones, sobre todo de parte de quienes tocan guitarra y que no sabían una táctica “eficiente” para tocar a toda carrera.

Más noticias:

Mark Hoppus finalizó su tratamiento contra el cáncer: así lo reveló Tom DeLonge

DeLonge, con quien tuvimos entrevista hace algunos días, habló sobre algunos tips para poder tocar guitarra al ritmo que exigen las bandas de punk, es decir, con una rapidez y una coordinación bastante exigente.

En conversación con Guitar World, Tom aseguró que la masturbación en una actividad bastante eficaz para poder tocar la guitarra, y tratándose del mismísimo Tom DeLonge, pues cualquier consejo podría ser bien recibido.

Más noticias

Travis Barker y Tom DeLonge envían un emotivo mensaje a Mark Hoppus tras anunciar que tiene cáncer

“Tocar (la guitarra) rápido no es fácil”, aseguró el músico, “Sobre todo hacerlo bien y hacerlo durante horas. ¿Quieres saber el secreto? Se trata de masturbarse. Esa es la única manera de hacerlo, y si no te masturbas, no puedes tocar punk rock”.

Con este tip desconocido (quizá por algunos), Tom DeLonge desató una ola de opiniones respecto a la relación que, según él, masturbarse tiene con toca la guitarra.