The Offspring revela el video oficial de ‘We Never Have Sex Anymore’

The Offspring estrenó el video oficial del sencillo ‘We Never Have Sex Anymore’, que hace parte de su más reciente trabajo musical, ‘Let The Bad Times Roll’, que fue lanzado el pasado 16 de abril.

Mire también:

El video es protagonizado por dos chimpancés, quienes reflejan la problemática que narra la letra de la canción, la cual habla de los problemas en pareja cuando la relación se vuelve una rutina y se dejan de tener las mismas costumbres y experiencias que se tenían en un inicio, como las relaciones sexuales.

De igual forma, los integrantes de la agrupación de punk rock estadounidense también tienen su aparición en el video, mientras interpretan el sencillo desde lo que parece ser un bar de stripers.

Además de este sencillo, este nuevo disco, que sería el primero de la banda desde hace casi una década, está compuesto de otras once canciones entre las que se encuentra la homónima al álbum, la cual es una de las canciones más escuchadas del momento.

Le puede interesar:

Acá está el video de ‘We Never Have Sex Anymore’ de The Offspring: