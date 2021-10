The Batman: DC FanDome revela el nuevo y prometido tráiler de la película

El tráiler de The Batman era de una de las promesas más esperadas del DC FanDome, el evento con el que la compañía entrega las novedades con la que apostará durante los próximo años.

DC y WB Pictures se unieron para el desarrollo de The Batman, la producción a cargo de Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson.

Durante la segunda edición del DC FanDome, los fanáticos del universo DC estarán al tanto de lo que suceda con sus personajes favoritos, uno de ellos The Batman, la gran revelación de la compañía y con la que empezaron a dar más detalles en el transcurso de la semana.

“It’s not just a signal; it’s a warning.” ❤️ this Tweet for reminders before and when #TheBatman is released. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4

— The Batman (@TheBatman) October 14, 2021