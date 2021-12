The Bat and The Cat: el nuevo impactante tráiler de The Batman

A pocos días de acabarse el 2021, Warner Bros lanzó un nuevo tráiler de The Batman el cual nombró ‘The Bat and The Cat’, el cual dejó emocionados a los fanáticos del héroe de ciudad Gótica.

Este nuevo avance muestra a Batman junto a Catwoman, quien tomará mucho más relevancia como su aliada en la historia, pero al final termina convirtiéndose en su enemiga.

El nuevo Batman de Robert Pattinson está inspirado en Kurt Cobain

Además de Catwoman personaje interpretado por Zoë Kravitz, también vemos más detalles del joven multimillonario Bruce Wayne, el cual no tiene mucho contacto con el mundo a excepción de Alfred Pennyworth interpretado por Andy Serkis.

‘The Batman’ llegará a los cines el 4 de marzo del 2022. Aquí te dejamos el tráiler: