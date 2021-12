Sujeto robó un banco y depositó el dinero en un cajero que estaba afuera

Un sujeto robó un banco ubicado en el condado de New Castle, Estados Unidos. Una vez salió con el dinero, lo depositó en una cuenta usando un cajero automático ubicado a las afueras del lugar.

McRoberts Williams, nombre del presunto delincuente, llegó a la entidad bancaria con una nota para el cajero que decía que estaba robando el banco.

Al sujeto le entregaron una cantidad de dinero, abandonó el banco a pie y luego procedió a hacer el depósito.

Momentos después la policía arrestó al hombre mientras corría. Ahora es acusado de robo en segundo grado y tiene una fianza de 6.000 dólares en efectivo.

