“Spider-Man: No Way Home”: filtraron el tráiler y todo internet enloqueció

En las últimas horas internet enloqueció gracias a una revelación que se hizo en redes sociales, todo por la filtración del tráiler de “Spider-Man: No Way Home”, algo que el mundo esperaba, pero no de esta manera.

Esta nueva apuesta de Marvel es una de las más esperadas del 2021, por esta razón las reacciones de los seguidores de la compañía. Eso sí, la calidad del video no es la mejor, ya que alguien grabó con su celular la herramienta que se usó para editar el material, y por consiguiente, publicaron el video como prueba de ello.

Bueno, ¿y qué trae el tráiler?

En el avance podemos ver a personajes legendarios de Spiderman como el Doctor Octopus de Alfred Molina y hasta el Doctor Strange, un personaje del que se había rumorado su participación, pero según esta revelación, sí hará parte de “Spider-Man: No Way Home”.

Así que si quiere ser testigo de la revelación, el video fue compartido en redes sociales, aunque hay que tener en cuenta que Marvel y Sony Pictures moverán cielo y tierra para poder desterrarlo del conocimiento público.