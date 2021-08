Noticiero se vuelve viral por transmitir un ritual satánico por error

Un error de producción que se cometió en plena transmisión de un noticiero se volvió viral en redes sociales, y aunque trataron de disimular el impase, la escena se volvió viral en redes sociales.

esto fue lo que le pasó al noticiero del canal australiano Australian Broadcasting Corporation (ABC por sus siglas en inglés), donde se levantó polémica por la transmisión de un fragmento del que sería un ritual satánico, ceremonia que celebraban los ‘adoradores de Satanás’ en aquel país.

Mientras que la presentadora hablaba sobre la noticia de una propuesta que tiene como objetivo condenar a quienes hieran a los perros y caballos que hacen parte de la policía en el estado de Queensland, un pequeño corte de pantalla mostró la ceremonia, donde había una persona vestida vestida de negro acompañada por otros adoradores mientras que gritaba “¡Salve, Satanás!”

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM

— Media Watch (@ABCmediawatch) August 19, 2021