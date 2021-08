Spiderman: los mejores memes de “hola, Peter” que nos dejó el tráiler

Con la revelación del tráiler de ‘Spiderman: No Way Home’ el mundo enloqueció, y no era pare menos, pues el avance reveló rostros ya conocidos que pertenecen al mundo del personaje de Marvel.

Con Tom Holland y Zendaya, la generación de Spiderman con una nueva entrega, así que Spider-Man: No Way Home traerá personajes como Doctor Strange, Doctor Octopus y el ‘Duende verde’, personaje que según las esperanzas de los fanáticos podría traer de vuelta a Willem Dafoe.

Pero no dejemos pasar al Doctor Octopus, personaje que conocimos en la entrega del personaje cuando aún era protagonizado por Tobey Maguire, y que regresó para que esta generación conociera a Alfred Molina vestido del malévolo científico.

Eso sí, los fanáticos de Marvel reportaron erizada de piel cuando el personaje confirmó asistencia en el tráiler, todo con un apasionante “hola, Peter”.

El saludo del Doctor Octopus no solo generó una total euforia en redes sociales, sino también los memes del “hola, Peter” que detonaron las burlas.

Las gafas aquí significan “Hola, Peter” pic.twitter.com/fnbn4gp0cf — Shmaptian Shmerica (@michrainbow) August 24, 2021

Hola Peter pic.twitter.com/wIz1Qrykxf — The Top Comics (@TheTopComics) August 24, 2021