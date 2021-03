¿Cómo? 9 simios en EE.UU. fueron vacunados contra el coronavirus

Después de que varios simios del zoológico de San Diego, Estados Unidos, salieran positivos para coronavirus, los responsables del establecimiento notificaron a través de su cuenta de Twitter que nueve de estos gorilas ya habían sido vacunados, y con las dos dosis.

No obstante, los responsables del zoológico afirmaron que esta vacuna, que también cuenta con dos dosis, no es igual a la de los humanos, ya que fue diseñada específicamente para animales por la empresa Zoetis.

“Una victoria para la ciencia: nuestros socios de @Zoetis, una empresa farmacéutica veterinaria, desarrollaron una vacuna para el SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19) que usamos para vacunar a los grandes simios en el zoológico. La vacuna fue creada específicamente para animales”, expresó el zoológico en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que estos simios fueron los primeros casos confirmados de transmisión del coronavirus a animales, ya que, según estudios, se estableció que algunas especies de primates podrían contraer el virus que causa la COVID-19.

