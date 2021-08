“Sexy”: Laura Acuña posa con poca ropa y pone a volar la imaginación de sus fans

La reconocida presentadora Laura Acuña dejó sin aliento a sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram con una fotografía que ella misma definió como “sexy“, en la que aparece usando un pequeño bikini morado que permite apreciar su cintura, sus piernas y su figura.

“El tiempo es ya. Siempre se puede, siempre. P A C I E N C I A. ¡Lets get sexy!”, manifestó la también modelo de 39 años en la publicación que con solo horas de haber sido revelada, logró superar los 16,000 ‘Me gusta’ de miles de internautas, quienes también reaccionaron en los comentarios con mensajes en los que halagan el cuerpo y la belleza de Acuña.

“Espectacular”, “Bella”, “Hermosa”, “Regia”, “Mi amor platónico”, “Contesta un saludito”, “Habla por sí solo”, “Mamacita”, “Qué cosa bella”, “Churra”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación que está de primera en las tendencias de Instagram.



Esta es la foto compartida por Laura Acuña: