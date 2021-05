Serj Tankian, de System Of A Down, lanzó su nuevo video como solista, “Rumi”

La voz de System of a Down, Serj Tankian, siguió su camino musical como solista y esta vez llegó con el video de “Rumi”, rindiéndole un homenaje a un poeta persa que llevaba el mismo nombre, además, a su hija de 6 años, quien también se llama igual.

El videclip lanzado por Serj contó con la dirección de Craig Ray, y se trata de la cuarta canción del elogiado EP de cinco temas “Elasticity”.

“Generalmente se desaconseja la especificidad lírica en la música porque menos gente la interioriza al tener menos conexión personal”, explica Tankian. “Pero hay casos en los que es vital si la inspiración y la musa son específicas. En este caso, un padre hablando con su hijo y la reverencia al poeta que inspiró el nombre del hijo no podía ser reescrito para que se pueda generalizar”.

Hablando de “Elasticity”, el músico aseguró que este material llegó en un intento de traer nueva música con System of a Down, pero mientras las ideas surgían, Serj le hizo algunos arreglos a algunos sonidos que ya tenía en mente.

“Cuando concebí la posibilidad de hacer otro disco con los chicos de System Of A Down hace unos años, empecé a trabajar en un conjunto de canciones que arreglé en formato rock para ese fin. Como no pudimos coincidir en la visión de seguir adelante con un álbum de System Of A Down, decidí publicar estas canciones bajo mi nombre”.

Hace algunos días Serj Tankian habló de la esperanza que aún mantiene de volver al escenario junto con System of a Down.