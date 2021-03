Serj Tankian de System of a Down lanza disco en solitario y aquí las primeras canciones

El regreso de System o a Down al estudio solo alcanzó para un par de canciones (por ahora), pero eso no quiere decir que sus integrantes no tengan planes para seguir con sus carreras ahora como solistas.

Esta fue la idea que comprendió Serj Tankian, vocalista de la banda y quien por estos días está de lanzamiento, uno de los planes que tenía el músico desde hace varios meses y que logró consolidar después de las nuevas canciones que estrenó la agrupación en el 2020.

De esta manera es como Serj se lanza con ‘Elasticity’, un EP que sale al público con cinco canciones, además liberando el video de “Electric Yerevan“, canción que se inspiró en las manifestaciones que se viven en Armenia y la situación que se vive en aquel país asiático.