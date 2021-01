Estas son las diez series más pirateadas del 2020

Game of Thrones ya no es la serie más pirateada del año. Con un 2020 marcado por la pandemia y sin la insignia de HBO, ‘The Mandalorian’ ocupó el primer lugar como la serie más descargada en BitTorrent.

Esta ficción lanzada en Disney+ está en el primer lugar de la lista TorrenFreak como la serie más descargada en BitTorrent en el 2020. A esta le sigue The Boys, de Amazon Prime Video y en el tercer lugar se encuentra Westworld, de HBO.

La lista revela que ninguna serie emitida en la televisión abierta está entre las más pirateadas, solo las de canales de cable o de pago y plataformas de streaming.

Esta es la lista complete:

1.- The Mandalorian (Disney+)

2.- The Boys (Amazon Prime Video)

3.- Westworld (HBO)

4.- Vikingos (Canal Historia)

5.- Star Trek: Picard (CBS All Access)

6.- Ricky y Morty (Adult Swim)

7.- The Walking Dead (AMC)

8.- El visitante (HBO)

9.- Arrow (The CW)

10.- The Flash (The CW)