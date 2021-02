Foo Fighters, Iron Maiden y Rage Against The Machine, nominados al Rock & Roll Hall of Fame

Con el paso del tiempo la industria musical se va reponiendo poco a poco del baldado de agua fría que llegó con el Covis-19 y sus reglas, por esta razón ya podemos hablar de la mención que se le hacen a los mejores artistas y bandas que tienen una carrera llena de éxito y reconocimiento.

Desde este momento el Rock & Roll Hall of Fame anunció a sus primeros nominados para este 2021. Recordemos que en el 2020 y debido a la situación que trajo la alerta sanitaria, la gala se llevó a cabo desde la distancia y con una trasmisión por HBO, donde vimos leyendas musicales como Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., Whitney Houston, T-Rex y The Doobie Brothers.

Dicho esto, ahora nos preparamos para recibir a los nuevos nominados del Rock & Roll Hall of Fame 2021, y de una vez hay que tener en cuenta el peso que tiene la premiación para este año, pues en esta oportunidad tenemos a Foo Fighters, Rage Against The Machine, Iron Maiden, DEVO, Tina Turner, Jay-Z, Mary J. Blige o LL Cool J.

¿Cómo llega una banda al Rock & Roll Hall of Fame?

Fuera de su transcendencia, el éxito es uno de los factores importantes, ya que debe contar con un single o un álbum que sume al menos 25 años para ser nominadas al salón de la fama, por esta razón Foo Fighters ya hacen parte de la gala.