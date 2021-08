“Milk Crate Challenge”, el peligroso reto que están prohibiendo en redes sociales por sus accidentes

Por estos días las redes sociales han presentado el llamado “Milk Crate Challenge”, un reto que ha sumado usuarios amantes de lo extremo, y que además no temen a los accidentes.

¿Qué tal esto?

¿En qué consiste este reto?

Al igual que los demás challenges, este también consiste en arriesgar un poco la integridad física, ya que consiste en subir una pirámide de cajas de plástico, llegar a la cima y bajar sin un rasguño, aunque el porcentaje de accidentalidad es bastante alto.

“Corres el riesgo de caerte y golpearte la cabeza, de quebrarte el cuello y quedar paralizado. Puedes quebrarte la muñeca”, describe Chad Cannon, doctor del sistema de la Universidad de Kansas, quien analizó el reto y los resultados que puede dejar para quienes decidan sumarse él.

Sin embargo, ante las advertencias de los expertos, el Milk Crate Challenge sigue causando gran sensación en redes sociales, tanto así que los golpes son los protagonistas del reto.

¿Qué Tal Esto?

Solo basta con ver:

¡UPS! NO SALIÓ EL RETO COMO PENSABA. Una mujer #Policía de Chicago se unió al llamado “#MilkCrateChallenge” que consiste en trepar y bajar una pirámide de cajas de plástico manteniendo el equilibrio. El desafío es ampliamente popular, aunque no siempre termina como se quiere. pic.twitter.com/34KAOtQRM0 — @noticias_sincontrol (@NSincontrol) August 28, 2021

this is the best milk crate challenge and it’s not even close pic.twitter.com/BbZhZo9byC — ⌨️ 𝙿𝚊𝚝𝚌𝚑𝚎𝚜 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎 💖💜💙 (@patcheschance) August 26, 2021

My Fellow Americans, we do not have a healthcare system that supports you doing the #milkcratechallenge. Be safe, y’all. pic.twitter.com/v5QcAiO33G — Peter Norris (@officership) August 23, 2021

Milk Crate challenge San Francisco hundred dollars if you make it. pic.twitter.com/lQ2bB7qHRy — Public Freakout (@PublicFreak0ut) August 26, 2021

También hay quienes lo superan