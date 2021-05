Resultados de la fase de grupos de la Copa Libertadores; equipos colombianos se rajaron

Palmeiras (1-2 a Defensa y Justicia), Barcelona (1-0 a Boca), Flamengo (2-3 a LDU Quito) y Argentinos Juniors (0-2 a Atlético Nacional) ganaron en sus encuentros de la Fecha 3 y son los únicos equipos con puntaje ideal en la fase de grupos de la @Libertadores.

Gabriel Barbosa anotó por duplicado en la victoria de @Flamengo en Quito y se transformó en el máximo goleador en la instancia de grupos. “Gabigol” alcanzó a los colombianos Jarlan Barrera (Atlético Nacional) y Miguel Borja (Junior) con 5 tantos en la tabla global.

@BarcelonaSC superó por la mínima diferencia a Boca Juniors y se convirtió en el único líder del Grupo C con puntuación perfecta. Carlos Garcés aportó su cuota de gol en los 3 compromisos disputados, todos entre el minuto 45 y 65 (vs. Santos, The Strongest y Boca).

Inter goleó 6-1 a Olimpia y junto a sus compatriotas Flamengo y @Palmeiras son los máximos anotadores en la fase de grupos (10 goles). El campeón defensor registró 25% de efectividad en disparos en la fase de grupos.

Con un doblete del paraguayo Gabriel Ávalos, @AAAJoficial derrotó 2-0 a Atlético Nacional en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción (Paraguay). El equipo argentino es una de las sensaciones de la copa con 3 victorias con la valla invicta.

Racing – Sao Paulo (en Avellaneda) y Rentistas – Sporting Cristal (en Montevideo) igualaron sin goles en la Jornada 3 y no modificaron el escenario del Grupo E.

@Atletico derrotó 4-0 a Cerro Porteño en un duelo clave por el Grupo H. Adrián Ramos (América de Cali) y John Pajoy (Junior) fueron los colombianos con más remates (6) en la semana de Copa Libertadores.

@SantaFe 0-0 River (en Asunción) y Junior 1-1 Fluminense (en Guayaquil) repartieron puntos en una nueva fecha y continúa el mismo panorama en el Grupo D. Leandro Castellano (Santa Fe) y Franco Armani (River) fueron determinantes en el empate con 4 y 3 atajadas.

@IDV_EC, América de Cali y @nacionaloficial conforman el podio de pases correctos en la fase de grupos con 1548, 1524 y 1350 respectivamente. Los Rayados del Valle fueron el combinado con más pases en la Fecha 3 (565).

Marinho fue uno de los destacados de la Semana 3: aportó 1 gol, brindó 1 asistencia y efectuó 6 disparos en la goleada de @SantosFC 5-0 a The Strongest en el Grupo C

Luis Paz (América de Cali) y Leonardo Pico (Santa Fe) son los jugadores top en el rubro de pases correctos (276 y 275 respectivamente). Fernando Zampedri fue el hombre con mayor número de disparos en la fecha (7) en el triunfo de @Cruzados 3-1 a Nacional.

El argentino Cristian Pellerano (Independiente del Valle), junto a sus compatriotas Emanuel Britez y Gabriel Hachén (Def. y Justicia), fueron los futbolistas con más balones recuperados (4) en la Jornada 3.

DataFactoryLA