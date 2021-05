“Yo dejé las drogas, congresistas. ¿Ustedes qué dejan?” la campaña de una fundación de rehabilitación

Al Paro Nacional se siguen uniendo personas de todos los sectores y en esta ocasión, colombianos que se encuentran en proceso de rehabilitación en una fundación mostraron su apoyo a las manifestaciones.

Se trata de la Fundación Reinicio, dirigida por la comunicadora social María Camila Martínez.

Aunque quienes hacen parte de esta fundación no pueden salir, se organizaron junto a su directora para apoyar el paro. En redes sociales se compartieron imágenes de sus pancartas y mensajes.

Quiero que conozcan a estos personajes (soy padrino de una de ellas) Son de la @Fundacion_reinicio (IG). No están en las calles porque se están rehabilitando. Es un trabajo sensato, sincero y de ❤️. Igual apoyan el paro, igual piensan en el país, e igual son olvidados del Estado pic.twitter.com/EKR2jQvHjF — El Brico (@Afbrico) May 8, 2021

“Yo dejé las drogas, congresistas. ¿Ustedes qué dejan?”, “No podemos salir porque nos estamos rehabilitando, pero desde aquí los estamos apoyando”, dicen algunas de las pancartas hechas por los miembros de la fundación.

“Somos un centro de rehabilitación que se llama Reinicio pero desde aquí los estamos apoyando. No a la violencia, no a las muertes, no a la injusticia, no a las drogas, sí a la vida”, expresó la directora de Reinicio.