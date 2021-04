‘The Umbrella Academy 3’: revelan imagen del detrás de cámaras de la serie

Elliot Page, parte del elenco de ‘The Umbrella Academy’, ha revelado la primera imagen del rodaje de la próxima temporada de la serie de Netflix, la continuación que dejó a los fans de la serie con una gran incógnita debido al final de la segunda temporada.

Pantalleros

la serie basada en la historia creada por Gerard Way, de My Chemical Romance, viene creando expectativa después de revelar que los poderosos hermanos no son el único grupo de héroes que existen en el mundo.

Por ahora y como asegura Comicbook, el actor Elliot Page ha revelado la primera imagen de la tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’.

Rockactividad

Por ahora es incierta la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie, por ahora no hemos conocido imágenes oficiales o un tráiler que nos deje ver más sobre la producción que ya viene en camino, aparte de la fotografía que Justin H. Min publicó en su cuenta de Twitter, donde deja ver el rostro de su nuevo grupo de colegas.