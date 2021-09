“Me siento re cuidado”: llaman ‘tóxica’ a profesora que le escribe a sus alumnos mientras van al baño

En Twitter se volvió viral la historia de un sujeto identificado como Fabrizio, quien compartió una conversación con una profesora de la facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, quien aparentemente le escribió a su número privado mientras estaba en el baño.



“Tuve que apagar la cámara en una clase para ir al baño y la profe me habla por WhatsApp y me pone esto, me siento re cuidado por la producción”, manifestó el alumno, quien compartió el pantallazo del chat.

Mire también: Karma nivel: se estaba volando de la Policía y quedó atrapado en una reja

“Hola Fabricio. Qué te pasó que apagaste la cámara. ¿Estás bien?”, le escribió la docente, a lo que él contestó: “Hola profe. Sí, sí, tuve que ir al baño y no quería que quede sin nadie. Ya la prendo, perdón”.

Posteriormente, la maestra le respondió: “No te hagás problema. Estamos atentas porque en la virtualidad ¡pasan cosas y queremos ayudar si es posible!”.

Aunque muchos aplaudieron la preocupación de la profesora, quien según ellos actuó de forma “maternal“, otros la criticaron por querer controlar a sus alumnos escribiéndoles al número privado, lo que para ellos fue considerado como algo “tóxico“.

Le pude interesar: Megan Fox dejó parte de sus melones al aire y puso a todos a babear

Además, la juzgaron por forzar a sus alumnos a tener la cámara prendida, por lo que Fabrizio salió a defenderla en otro tweet: “Chicos, esto es psicología uba. En ninguna materia te obligan a prender la cámara, pero en esta sí porque es un práctica profesional y nos tratan como colegas, no como alumnos. Hay que dar la cara”.

Mire acá la conversación de la supuesta profesora “tóxica”: